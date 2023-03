Feyenoord-Roma, Slot ricorda la finale di Tirana: "Vendetta? Ecco cosa voglio"

Il 'Clasico' con l'Ajax

Gli olandesi guidati da Arne Slot ora sperano nella rivincita, anche se prima c'è da pensare al campionato. E come la Roma è attesa dal derby con la Lazio che vale moltissimo nella corsa alla Champions League, il Feyenoord capolista dell'Eredivisie tra due giorni (domenica 19 marzo) farà visita all'Ajax seconda della classe con la possibilità di portarsi a +6: "La Roma? Nessuna voglia di vendetta - ha assicurato Slot in conferenza stampa - anche perché ora siamo concentrati sul 'Classico' contro l'Ajax".

La 'frecciatina' a Mourinho

"C'erano altre due squadre che avrei preferito - ha aggiunto Slot - e poi c'è un club sopra tutti che si distingue per qualità che è il Manchester United. Rispetto alla finale di Conference loro si sono rinforzati, noi abbiamo cambiato molto, la Roma non è un avversario facile. Se pensiamo di avere qualche possibilità? Sarebbe strano se non la pensassimo così". Poi una 'frecciatina' al tecnico giallorosso, ricordando ancora Tirana: "Le pressioni di Mourinho sull'arbitro? Ho imparato molto da quella partita - ha detto il tecnico degli olandesi -. Ma voglio sottolineare ancora una volta che non abbiamo perso per questo". Al ritorno all'Olimpico il Feyenoord rischia di ritrovarsi senza i suoi tifosi dopo i disordini del 2015 e gli scontri avvenuti proprio l'anno scorso a Tirana: "Mi dispiacerebbe molto se non potessero venire - ha concluso Slot -. Ma non sarebbe una sorpresa totale, vista la nostra storia recente in trasferta".