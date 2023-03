Kim Kardashian, la maledizione colpisce l’Arsenal: tifosi scatenati sui social

LONDRA (INGHILTERRA) - La Premier League regala, finora, gioie ma la fresca eliminazione dall' Europa League è un boccone amaro da digerire: l' Arsenal capolista in Inghilterra e a +5 sul Manchester City di Guardiola deve dire addio alla seconda competizione continentale per club, eliminato ai calci di rigore dallo Sporting Lisbona . Un'eliminazione che ha scosso i ' Gunners ', tanto che i tifosi hanno esternato sui social la frustrazione per un addio prematuro dal torneo. Nell'occhio del ciclone dei fan... Kim Kardashian .

Quelle stories su Instagram...

La modella americana era infatti presente sulle tribune dell'Emirates Stadium per assistere al match di Europa League con il figlio Saint, grande tifoso dell'Arsenal e fan sfegatato di Bukayo Saka, con addosso la maglia di Katie McCabe, attaccante irlandese della formazione femminile dei 'Gunners'. La celebre influencer, che si trova nel nord di Londra per girare un documentario proprio all'Emirates, ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram che hanno fatto infuriare i tifosi dell'Arsenal: il rigore sbagliato da Gabriel Martinelli e quello segnato da Nuno Santos che ha decretato l'eliminazione dei 'Gunners' dall'Europa League. Un atteggiamento inconcepibile dai fan dell'Arsenal che si sono letteralmente scatenati contro l'influencer.

"Maledizione Kardashian"

Su Twitter i tifosi dell'Arsenal hanno duramente criticato la stessa modella statunitense attribuendole la colpa della sconfitta contro la squadra di Amorim e mettendo in risalto la "maledizione Kardashian". Un evidente riferimento a quelle star dello sport la cui carriera è precipitata dopo aver avuto a che fare con una delle cinque sorelle. I tifosi dei 'Gunners' l'hanno inoltre invitata a non presentarsi all'Emirates Stadium per non compromettere il cammino in Premier League: "Ditele di non venire mai più a vedere una nostra partita", scrive un tifoso. "La maledizione Kardashian colpisce ancora", è il commento di un altro utente. "Kim Kardashian all'Emirates e l'Arsenal perde?! Temo che la maledizione sia vera".