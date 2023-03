Feyenoord-Roma, possibile divieto di trasferta per i tifosi giallorossi

La situazione

Dopo il caos scatenato dagli ultras olandesi per le vie della Capitale nel 2015 (fu danneggiata anche la Barcaccia in Piazza di Spagna) e la tensione vissuta a Tirana in occasione della finale di Conference League dello scorso anno, il sindaco Gualtieri ha fatto un appello al ministro dell'Interno Piantedosi per impedire loro di tornare a Roma il prossimo 20 aprile, quando all'Olimpico è in programma il match di ritorno. Nelle ultime ore però anche in Olanda cominicia a circolare l'ipotesi di una trasferta vietata ai tifosi giallorossi in vista della partita di andata in calendario il 13 aprile al 'De Kuip'. Queste infatti le dichiarazioni del capo della polizia di Rotterdam riportate da 'De Telegraaf': "Posso immaginare che se i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma, ha senso non permettere ai tifosi della Roma di venire a Rotterdam".