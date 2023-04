Feyenoord-Roma a porte chiuse? Cosa sta succedendo in Olanda

L'AIA (Olanda) - Gli incidenti avvenuti nello stadio De Kuip di Rotterdam in occasione della semifinale di Coppa d'Olanda tra Feyenoord e Ajax potrebbero essere stati la classica goccia che fa traboccare il vaso. Dopo l'ennesima dimostrazione di hooliganismo dei tifosi del Feyenoord, che hanno scatenato il caos prima ferendo Klaasen con un accendino lanciato dagli spalti e poi provocando la sospensione del match con decine di fumogeni. Il troppo stroppia e il Governo olandese medita una punizione esemplare: porte chiuse di qui a fine stagione .

Il provvedimento potrebbe scattare contro la Roma

Lo ha detto chiaro e tondo la ministra della Giustizia e Sicurezza, Dilan Yesilgoz: "Stiamo valutando di far giocare le partite casalinghe del Feyenoord a porte chiuse". Insomma più che un'ipotesi forse una vera e propria possibilità: giovedì 13 è in programma l'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma e il provvedimento potrebbe essere già messo in pratica, nonostante le trasferte siano state già vietate a entrambre le tifoserie. D'altro canto, proprio quello che i supporters del Feyenoord hanno combinato contro l'Ajax ha dimostrato che sono propensi a creare problemi a prescindere dalla presenza o meno degli avversari.