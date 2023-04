Designato l'arbitro di Juve-Sporting Lisbona: ecco chi è

È stato designato Halil Umut Meler per dirigere il match tra Juventus e Sporting Lisbona, in programma giovedì sera per i quarti di finale di Europa League. Fischietto turco, in carriera ha diretto dieci incontri nella seconda competizione più importante per club della Uefa. Sono sette, invece, i gettoni collezionati in Champions League. Il 26 ottobre scorso ha anche arbitrato il match tra Napoli e Glasgow Rangers, vinto dagli azzurri con il netto risultato di 3-0.