Juve, Danilo e il ricorso al Collegio di Garanzia: "C'è ansia..."

Manca solo un giorno alla sfida di Europa League tra Juve e Sporting Lisbona, in programma giovedì 13 aprile alle 21:00. Per il match dell'Allianz Stadium ci sarà anche Danilo, diventato ormai una colonna portante della retroguardia bianconera. Il difensore brasiliano è intervenuto in conferenza stampa, insieme ad Allegri (QUI le sue parole), alla vigilia della gara. Questa l'analisi di Danilo sulla partita che attende la Juve: "Dovremo avere la nostra migliore versione, loro hanno eliminato l’Arsenal che è primo in Premier. Questo dimostra la loro forza. Siamo consapevoli che non finisce domani, ma ce ne sarà un’altra".