Juve, occhio allo Sporting: c'è una maledizione da battere

C'è una maledizione che la Juventus deve scacciare via in vista del confronto di questa sera contro lo Sporting Lisbona , valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il rendimento recente della formazione bianconera contro le portoghesi è stato negativo , proprio per questo servirà una inversione di tendenza per ottenere un posto in semifinale.

Benfica e Porto recenti mattatrici della Juve

Nella stagione 2020/2021, infatti, il cammino dei bianconeri in Champions venne interrotto agli ottavi di finale contro il Porto (2-1 in terra portoghese e 3-2 all'Allianz, con gol in trasferta decisivi). Quest'anno, la truppa di Allegri è stata eliminata ai gironi anche a causa della doppia sconfitta rimediata con il Benfica (1-2 e 4-3). Le portoghesi si sono rivelate sempre un avversario ostico per le italiane, con i bianconeri che non riuscirono ad arrivare alla finalissima di Europa League nel 2014 proprio a causa dell'eliminazione per mano del Benfica. Un precedente positivo c'è e risale all'edizione 2016/2017 della Champions League, quando la Juve eliminò il Porto agli ottavi di finale, per poi arrivare fino alla finalissima con il Real Madrid. Che sia di buon auspicio per i bianconeri che questa sera proseguiranno il cammino verso Budapest: appuntamento alle 21 all'Allianz Stadium.