Diretta Juve-Sporting Lisbona 0-0: ora LIVE la partita di oggi

All'Allianz Stadium è in programma il primo atto dei quarti di finale di Europa League . In campo si affrontano Juventus e Sporting Lisbona che si contenderanno l'accesso alle semifinali della competizione internazionale in almeno centottanta minuti di gioco. Il match di ritorno è in programma giovedì prossimo in terra portoghese . La Juve, questa sera, cercherà di sfruttare la spinta del proprio pubblico per conquistare il successo.

21:50

45'+5' - Termina il primo tempo

L'arbitro fischia la fine del primo tempo tra Juventus e Sporting Lisbona: 0-0 il risultato parziale

21:49

45'+4'- Cambia anche lo Sporting

Infortunio per St Juste: al suo posto entra Diomande

21:45

45' - Quattro minuti di recupero

Si arriverà fino al 49' in questo primo tempo: l'arbitro ha assegnato tre minuti di recupero

21:43

43' - Entra Perin al posto di Szczesny

Szczesny esce in lacrime dal campo: al suo posto entra Perin

21:41

41' - Szczesny non riesce a proseguire l'incontro

Problemi per Szczesny che avverte un malore. I medici e i compagni di squadra si accertano delle condizioni del compagno e chiamano il cambio

21:39

39' - Esgaio non impensierisce Szczesny

Tentativo di Esgaio al volo, ma la conclusione è debole e va fuori senza impensierire Szczesny

21:33

33' - Juve in difficoltà, Bremer salva il risultato

Momento di difficoltà per la Juve con lo Sporting che ha sfiorato ancora una volta il vantaggio con Nuno Santos che ha indirizzato la palla nell'angolino alla sinistra di Szczesny, ma è stato provvidenziale l'intervento di Bremer che ha salvato la palla sulla linea

21:30

30' - Lo Sporting ci riprova con Goncalves

Ci riprova lo Sporting con Pedro Goncalves sul primo palo: Szczesny devia in calcio d'angolo

21:28

29' - Coates mette i brividi

Brivido Sporting Lisbona che sugli sviluppi di una palla inattiva va alla conclusione acrobatica in piena area di Coates: Szczesny respinge la minaccia con un ottimo intervento

21:24

24' - Giallo per Rabiot

C'è anche il primo ammonito per la Juve: giallo di Rabiot per fallo su Pedro

21:20

21' - Primo cartellino giallo

C'è il primo cartellino giallo del match: Inacio atterra Di Maria e rimedia l'ammonizione

21:19

20' - Morita sfiora la porta di Szczesny

Si fa vedere lo Sporting con una forte conclusione di Morita dalla distanza: palla di poco fuori

21:16

16' - La Juve è pimpante in avanti

La Juve si muove bene in avanti: Chiesa si era spostato sulla destra, ha dialogato con Di Maria e poi si è inserito in area per servire Milik, ma l'attaccante è stato anticipato da Adan

21:11

12' - Juventus pericolosa con Chiesa

Apertura sublime di Di Maria per Chiesa che stoppa e va alla conclusione: respinge Adan. Prima occasione pericolosa della Juventus

21:05

6' - Prima conclusione di Milik

Sinistro di Milik dalla distanza: palla alta sulla traversa

21:04

4' - Prime battute tra Juve e Sporting

Prime battute di gioco tra Juve e Sporting, con gli ospiti che pressano molto il portatore di palla bianconero

21:00

1' - Comincia Juve-Sporting Lisbona!

C'è il fischio d'inizio del match tra Juve e Sporting Lisbona: comincia la gara valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League

20:55

Juve e Sporting in campo

Le due squadre sono entrate sul terreno di gioco dello Stadium. Manca pochissimo al fischio d'inizio del match

20:50

Tra poco in campo Juventus e Sporting Lisbona

È tutto pronto allo Stadium, mancano dieci minuti al fischio d'inizio di Juventus-Sporting Lisbona. Sale l'entusiasmo nell'impianto sportivo bianconero

20:40

Calvo: "Attendiamo il 19 aprile da mesi"

Le parole di Calvo a Sky: "Sono vigilie particolari per noi dirigenti e non per i calciatori che pensano solo al campo. Non abbiamo sensazioni, aspettiamo il 19: è una data che attendiamo da mesi. Da lì capiremo meglio quali saranno i nostri obiettivi della stagione, a parte la Coppa Italia e l'Europa League. Stiamo programmando la prossima annata, la Juve è una proprietà solida e questo ci rende meno difficile il lavoro. I ragazzi sono tranquilli e carichi allo stesso tempo, lo Sporting è un avversario molto forte che ha eliminato anche l'Arsenal. Queste sfide caricano i ragazzi: sono consapevoli che arrivare ad aprile e lottare per un trofeo è l'aspetto più importante. Vlahovic è al centro del nostro progetto, siamo fiduciosi che possa riprendersi al più presto".

20:35

Allegri: "Dobbiamo cercare di vincere"

Allegri ai microfoni di Sky: "La formazione l'ho fatta per voi così siete contenti. Sono quattro attaccanti perché c'è Cuadrado sulla destra. Alex Sandro? Ha il problema al flessore, abbiamo preferito recuperarlo al meglio in vista del ritorno. Vlahovic sta meglio, mentre Pogba ha fatto gli ultimi allenamenti con la squadra. Più passa il tempo e più troverà la condizione: potrà essere importante per il finale di stagione. Affrontiamo una squadra che ha conquistato risultati importanti, ci vorrà grande personalità. Dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria".

20:30

Sporting insidioso: ha eliminato l'Arsenal

Anche lo Sporting, come la Juve, è stato eliminato dalla fase a gironi della Champions League dove ha affrontato Tottenham, Eintracht e Marsiglia. In Europa League ha eliminato Midtjylland e soprattutto l'Arsenal, la capolista della Premier League

20:25

Di Maria insidia il primato della classifica marcatori

Nonostante la Juve non abbia partecipato alla fase a gironi dell'Europa League, Di Maria già insidia il primato della classifica marcatori dopo le quattro reti realizzate contro Nantes e Friburgo. In testa c'è Rashford che di reti ne ha messe a segno sei

20:15

Il cammino della Juve in Europa League

La Juve si è trovata in Europa League dopo l'eliminazione dalla fase a gironi della Champions. I bianconeri hanno esordito nella seconda manifestazione organizzata dalla Uefa ai play off contro il Nantes (1-1 e 3-0). Agli ottavi ha eliminato il Friburgo (1-0 e 0-2), trovandosi quindi ai quarti contro lo Sporting Lisbona.

20:05

Il tweet di Lapo Elkann: "Forza Juve"

Nuovo tweet di Lapo Elkann in vista del match tra Juve e Sporting Lisbona. L'imprenditore ha rivelato:"Oggi giornata impegnativa.Rischio di essere cacciato fuori da casa se vinciamo. Forza JUVE". Leggi tutto.

20:00

Vlahovic parte dalla panchina

Confermate le aspettative di formazione della vigilia, con Vlahovic che partirà dalla panchina. L'attaccante serbo ha rimediato un colpo alla caviglia nel corso del match dell'Olimpico contro la Lazio. A guidare l'attacco bianconero è Milik, con Di Maria e Chiesa a supporto.

19:48

Juventus-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik. All.: Allegri.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Goncalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All.: Amorim

19:45

Del Piero e il possibile ritorno alla Juve

Alex Del Piero ha parlato delle voci che lo vedrebbero tornare alla Juve con la nuova veste di dirigente. L'ex capitano ha anche espresso la sua considerazione sulla penalizzazione in classifica. Leggi tutto.

19:40

Juve, le probabili scelte di Allegri

L'assenza di Alex Sandro indurrà Allegri a cambiare qualcosa in difesa. Nel 3-4-2-1, sarà probabile la presenza di Gatti insieme a Danilo e Bremer nel terzetto difensivo davanti a Szczesny. A centrocampo Cuadrado, Locatelli, Rabiot e Kostic con Di Maria e Chiesa alle spalle di Milik.

19:35

Juve, c'è una maledizione da battere

La Juve deve invertire un trend negativo contro le formazioni portoghesi. Pesante anche la doppia sconfitta in Champions di questa stagione contro il Benfica. Leggi tutto

19:30

Juve, tra i convocati ci sono Vlahovic e Pogba

Sono a disposizione di Allegri sia Vlahovic che Pogba, regolarmente convocati dal tecnico per la sfida di quest sera con lo Sporting Lisbona. Assenti Alex Sandro e De Sciglio. Si attendono le formazioni ufficiali da parte dei due tecnici. Leggi tutto.

Torino - Allianz Stadium