Diretta Mourinho, rivivi il post Feyenoord-Roma: "Non abbiamo Haaland"

La Roma esce sconfitta per 1-0 dal campo del Feyenoord nell’andata dei quarti di finale di Europa League . Sfortunata la squadra di Mourinho che ha perso quasi subito Dybala per infortunio, poi Abraham . Pellegrini ha colpito un palo su rigore sullo 0-0, Ibanez una traversa e la palla non è entrata per qualche centimetro. Insomma tanta sfortuna, ma è ancora tutto aperto. La Roma si giocherà la qualificazione al ritorno in un Olimpico ancora una volta sold out.

21:13

Le parole di Mancini

Mancini a Sky Sport: “I rigori bisogna avere la responsabilità di andare sul dischetto nei momenti importanti, Pellegrini ha fatto questo, poi i rigori si segnano e si sbagliano. Siamo sereni, uniti e tranquilli per la partita di giovedì per ribaltare la situazione. Abbiamo fatto partite dove abbiamo aggredito fin da subito e anche oggi lo abbiamo fatto”.

21:09

Mourinho: "Non abbiamo Haaland"

Ecco le parole di Mourinho a Sky: “Un aggiornamento su Dybala e Abraham: No, perché non lo so però basta la sensazione, in campo basta che ti dicono ‘fuori fuori’ in campo non ho parlato con i giocatori. Pellegrini? È uscito per scelta mia, ma non ha a che fare niente con il rigore. Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo, i ragazzi fanno sempre il massimo, oggi hanno fatto una partita di sacrificio. Il risultato poteva essere diverso ma questa è la realtà. Ora dobbiamo giocare con l’Udinese, poi il ritorno giovedì, e siamo quelli che siamo, più l’Olimpico che fa sempre la sua parte. Esiste un problema centravanti? La squadra non segna i gol che deve segnare. Anche a Torino potevamo fare il 2-0 e non l’abbiamo fatto. Siamo una squadra che non fa tanti gol, abbiamo questa difficoltà. Poi puoi analizzarlo dal punto individuale o no, però sono pochi gol. Sono ottimista ma sono anche preoccupato per domenica. Perché quando perdi un giocatore importante, le tue opzioni sono di meno. Però facciamo sempre il massimo. Domenica purtroppo c'è l'Udinese, avrei voluto affrontare il Feyenoord, ma è così”.

21:01

Mourinho: "Dobbiamo fare gol"

"Di cosa abbiamo bisogno per battere il Feyenoord? Semplice, fare gol. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma dobbiamo fare gol. Perché fuori Wijnaldum? Buona domanda, giocare con Matic e Cristante, a volte per opzioni tattiche faccio delle scelte, dal punto di vista tattico sono contento. Per me Cristante il migliore".

20:58

Mourinho: "Ora l'Udinese, ma vorrei subito il Feyenoord"

"Oggi abbiamo creato, a Salisburgo sì, abbiamo avuti buon atteggiamento buono, abbiamo giocato alto, non facciamo gol e questo è un problema. A volte c'è la sensazione che la squadra non giochi sufficientemente bene per segnare, ma la squadra gioca sufficientemente bene per segnare. Tutti pensavano che ci saremmo difesi, non è stato così. Io cerco di essere pragmatico, dico purtroppo dobbiamo pensare all’Udinese mentre io vorrei giocare subito il ritorno. Udinese fresca e preparata, noi siamo stanchi e pochi avremo l'olimpico dietro di noi e cercheremo di vincere".

20:57

Mourinho su Abraham

"Abraham: simile a Solbakken, non ho parlato con nessuno ancora, ma mi sembra chiaro che abbiamo grandi difficoltà a fare gol, questo non mi è piaciuto".

20:56

Mourinho sulla partita

"La partita non voglio perdere tempo ad analizzarla con voi, il risultato è quello che è. Ci sono allenatori che quando perdono stanno 10 mesi senza dormire, io no. Io dormo bene e domani iniziamo a lavorare purtroppo per l’Udinese".

20:54

Mourinho su Pellegrini: "Mai per un rigore"

"Non abbiamo molti cambi offensivi, con El Shaarawy e Belotti sono finiti i cambi offensivi. Per noi è difficile quando perdiamo i giocatori. Mai nella vita cambio un giocatore per un rigore sbagliato, mai nella vita. L'ho deciso nel primo tempo per il ritmo, era in difficoltà nei livelli individuali ma mai mai nella vita ho cambiato un giocatore per un rigore".

20:53

Mou su Dybala

"Quando cambi Dybala al 25 e conosce il suo corpo neanche gli devo chiedere. Scelta obbligata toglierlo, come Tammy Abraham, non ho ancora parlato bene con Paulo".

20:50

Al De Kuip volano gonfiabili

20:44

20:15

Stadio de Kuip - Rotterdam