Paura Juve, Szczesny si tocca il petto: il gesto che spaventa Allegri

Verso la fine del primo tempo di Juventus-Sporting Lisbona , Szczesny ha avvertito un malore . L'estremo difensore si è toccato il petto, per poi chiedere il cambio perché non più in grado di proseguire l'incontro.

Malore Szczesny, cosa è successo

Subito sono accorsi i medici del club e i compagni di squadra, con Cuadrado che ha subito fatto cenno verso la panchina per la sostituzione. Szczesny si è prima accasciato a terra, poi è uscito regolarmente dal campo con le proprie gambe in lacrime. Grande spavento per tutto lo Stadium. I medici hanno sottoposto Szczesny a un elettrocardiogramma che non ha evidenziato particolari problemi. Nella giornata di domani, il portiere bianconero sarà sottoposto a ulteriori accertamenti.