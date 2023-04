Szczesny parla dopo il malore: "Ho avuto paura, ecco cosa è successo"

C'è stata preoccupazione per Szczesny nel corso del match tra Juventus e Sporting Lisbona. L'estremo difensore ha parlato ai microfoni di Sky subito dopo il triplice fischio per rassicurare tutti: "Sto bene. C'è stata un po' di ansia. Abbiamo fatto i controlli ed è tutto a posto. Ho visto bene Perin in allenamento, mi sono stancato e gli ho lasciato il posto. Complimenti a lui. Le lacrime? Ho provato paura, non mi è mai successo: facevo fatica a respirare. Ora sto molto meglio. Le parate di Perin? Gliel'hanno tirata addosso. Gli ho fatto i complimenti, anche perché è un ragazzo d'oro, non si lamenta mai. Sono molto contento".