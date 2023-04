Allegri soddisfatto: "Juve di valore. Ora miriamo l'Atalanta..."

"Dobbiamo trovare il giusto equilibrio"

"Il calcio è una equazione matematica. Spesso rimanevamo troppo dopo la linea della palla e questo creava difficoltà contro una squadra come lo Sporting. Con la Lazio abbiamo fatto molto bene con i tre attaccanti. Magari domenica toglierò un difensore. Dovrò scegliere per dare equilibrio alla squadra, altrimenti rischiamo di perdere le certezze che ci hanno portato fino a questo momento della stagione".

"Puntiamo l'Atalanta e consolidiamo il secondo posto"

"Non è una stagione facile. I ragazzi vanno aspettati, bisogna farli crescere. Ci sono momenti in cui sembrano bravi, poi in altri sembra che non abbiano mai giocati a calcio. Gatti ha talmente tanta energia e voglia e credo che abbia ancora ampi margini di miglioramento in fase di possesso. Abbiamo l'Atalanta a quattro punti, il nostro obiettivo è mirare su di loro e consolidare la seconda posizione in campionato. Bisogna crederci ancora di più. Nel calcio contanto tante cose, ma soprattutto è il valore morale che ogni squadra deve avere per raggiungere risultati importanti. Altrimenti non vai da nessuna parte. I ragazzi l'hanno fatto, non dobbiamo accontentarci: domenica dobbiamo andare con il Sassuolo e vincere".