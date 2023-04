Juve-Sporting Lisbona 1-0: gol e highlights della partita di Europa League VIDEO

TORINO - A una Juve tosta e determinata, con carattere, che ha lasciato per lunghi tratti il pallino del gioco agli avversari ma che ha saputo tenere la porta inviolata, merito anche di uno strepitoso Perin, è bastato il guizzo da attaccante sottoporta di Gatti per battere lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Al ritorno, in programma giovedì 20 aprile, i bianconeri dovranno gestire il gol di vantaggio per centrare la semifinale. Guarda tutti gli highlights del match.