Nella serata dei quarti di andata di Europa League, in cui vince la Juventus contro lo Sporting e perde la Roma in casa del Feyenoord, la sfida tra Manchester United e Siviglia a Old Trafford finisce con uno spettacolare 2-2: i Red Devils vanno sul doppio vantaggio e poi si fanno riprendere in pieno recupero. In parità anche Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise che termina 1-1. Guarda tutti gli highlights dei match.