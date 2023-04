Gatti e la dedica speciale dopo il gol in Juve-Sporting: "È per loro"

La grande scalata di Gatti

Gatti è partito dal campionato di Promozione nel 2014, quando indossava la maglia del Pavarolo. Si è trasferito sei mesi al Saluzzo, per poi fare ritorno al Pavarolo in Eccellenza. In questo periodo, Gatti ha alternato gli allenamenti a vari lavori (muratore, serramentista, riparatore di tetti) per cercare di dare una mano alla famiglia dopo la disoccupazione del padre. Nonostante le difficoltà, Gatti non ha mai abbandonato il calcio e questa perseveranza l'ha premiato: con il Verbania ha ottenuto la promozione in serie D e nel 2020 ha fatto l'esordio in serie C con la Pro Patria. Il Frosinone del presidente Stirpe ne ha adocchiato le prestazioni, tanto da ingaggiarlo per circa 200mila euro, permettendogli di vivere la sua prima esperienza in serie B. Con i ciociari è diventato la rivelazione del torneo cadetto, tant'è che nel giro di pochi mesi è stato acquistato dalla Juventus per ben 7.5 milioni di euro più bonus. Il resto è storia recente, con Gatti che ieri ha messo a segno la sua prima marcatura in Europa League, permettendo alla squadra di Allegri di vincere la difficile partita d'andata dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona.Il difensore nativo di Rivoli non vuole fermarsi qui: nel mirino ci sono dei trofei da conquistare con la Juve e anche la Nazionale, con la quale ha marcato già due presenze contro Inghilterra e Austria.

La dedica al nonno

Gatti ha dedicato la grande gioia del gol al nonno, scomparso recentemente: "La dedica va tutta a mio nonno che è mancato a dicembre e alla mia ragazza che ci sono sempre stati. È stata una partita molto difficile, loro sono veramente forti. Al ritorno sarà una gara durissima".