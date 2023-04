Juve, Pogba e Vlahovic sorridenti: siparietto prima dello Sporting

Il siparietto prima della rifinitura

Pogba e Vlahovic si sono mostrati sorridenti, in un momento in cui sono molto chiacchierati. Le prestazioni dell'attaccante serbo non stanno soddisfacendo l'ambiente bianconero, mentre il francese ha vissuto un'annata fortemente condizionata dagli infortuni. Si attende una svolta da entrambi, con la Juve che mantiene alta la concentrazione per la conquista del passaggio del del turno in Europa League che garantirebbe l'accesso alle semifinali.