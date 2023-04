Dybala e la partita col Feyenoord: l'indizio social che fa sperare i tifosi

ROMA - La Roma di Mourinho scenderà in campo questa sera all'Olimpico per ribaltare la sconfitta subita all'andata al De Kuip contro il Feyenoord. Lo Special One si affiderà molto probabilmente a Dybala per supportare Belotti in attacco, anche se alla vigilia l'allenatore portoghese ci è andato cauto: "Dybala? Non so se può giocare dal primo minuto. Ho lasciato a Paulo altre 24 ore per capire se potrà essere della partita. Faremo una rifinitura più intensa e vedremo se potrà giocare". E proprio la Joya, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, sta facendo ben sperare i tifosi. Nel video scorrono immagini dell'Olimpico, tifosi festanti sugli spalti e alcune azioni in campo dell'argentino. Dybala suona la carica.