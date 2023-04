Roma-Feyenoord, Kokcu: "Non abbiamo paura di queste partite"

ROMA - "Mi piacciono partite del genere. Non ho mai paura". Così il capitano e centrocampista del Feyenoord, Orkun Kokcu, presenta il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Intervistato dall'emittente televisiva olandese 'Nos', il 22enne di Haarlem ammette però che i giallorossi hanno dato più di qualche delusione agli olandesi e il riferimento va alla finale di Conference League del maggio 2022: "Devo dire che negli ultimi anni non è sempre andata bene", sottolinea Kokcu che poi ribadisce: "Non ho mai avuto paura di questi incontri. Ho sempre avuto fiducia in me stesso. Quest’anno sta venendo fuori meglio”.