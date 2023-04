Mourinho e il siparietto in diretta tv: "Non è che c'è Cassano lì?"

Siparietto in diretta tv a Sky. Mourinho dopo la vittoria per 4-1 contro il Feyenoord allenta la tensione scherzando e togliendosi un sassolino dalla scarpa. “C’è uno studio pieno di opinionisti e campioni che vuole farti delle domande”, gli dice il giornalista collegato dall’Olimpico. “Non c’è Cassano?”, domanda Mourinho con un sorriso beffardo. La battuta fa sorridere anche tutti i presenti in studio. Adesso è probabile che arrivi un’altra risposta dell’attaccante barese, che spesso ha criticato duramente il tecnico portoghese. Mou ha fatto parlare il campo: dopo aver vinto la Conference League, proprio contro gli olandesi, ha ribaltato la sconfitta dell'andata e portato la Roma in semifinale, con una gara pazzesca e poi ha festeggiato con i 67 mila all'Olimpico. Chissà se farà ricredere anche Cassano.