Moviola Roma-Feyenoord: Taylor convince, il Var certifica il gol di Pellegrini

Arbitro: Taylor 6,5 Con un po' di cartellini, tra i quali anche un rosso a Foti, e un po' di dialogo Taylor è riuscito a tenere sotto controllo una gara all'inizio molto nervosa. L'arbitro inglese non sempre è impeccabile, ma non sbaglia gli episodi chiave. Ok il rosso finale a Gimenez.

No rigore Al 25' del primo tempo il Feyenoord chiede un calcio di rigore per un tocco di braccio di Llorente che c'è ma che non è punibile: il pallone colpito di testa di Szymanski carambola sì sul braccio del giocatore giallorosso, ma la distanza tra i due è molto ravvicinata e il movimento del difendente è congruo. A inizio ripresa si lamenta invece la Roma per un possibile tocco di mano di Trauner: ma dopo il silent check si prosegue perché il tocco è col petto.

Gol ok Regolare la rete di Spinazzola e il check lo conferma: Pellegrini, rimanendo a terra dopo aver controllato il pallone col petto e non col braccio, finisce in posizione geografica di fuorigioco senza però assolutamente influire sull'azione. Curiosità: il gol nasce da una rimessa laterale che doveva essere calcio d'angolo per la Roma. Sul gol annullato a Cristante c'è una spinta, seppur leggera, di Abraham su Trauner. Il Var certifica: Abraham in gioco sul 4-1 di Pellegrini. Var: Attwell 6

