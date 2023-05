Ballack punta sul Bayer Leverkusen: "Hanno un vantaggio sulla Roma"

Con la maglia del Bayer Leverkusen ha giocato cinque stagioni, arrivando a disputare una finale di Champions League (persa contro il Real Madrid). Michael Ballack guarda con attenzione alla sfida tra la Roma e il club tedesco , semifinale di Europa League. "Storicamente il Bayer non è troppo fortunato nelle fasi finali delle competizioni. Ricordo che venimmo soprannominati i Vice Cancellieri - ricorda Ballack in un'intervista a Rtl - abbiamo sprecato diversi titoli in dirittura d'arrivo. Ed è stato un peccato".

"Il ritorno in casa può essere decisivo"

Tra il Bayer Leverkusen e la finale c'è la Roma di Josè Mourinho. "È una partita 50-50, il Leverkusen non ha bisogno di nascondersi, ha anche vantaggio, seppur leggero: giocare la gara di ritorno in casa. Alonso farà capire ai giocatori quanto sia grande questa possibilità .La squadra è solida, pronta per questo grande obiettivo. E' un'occasione speciale, da non perdere".