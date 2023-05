Come sono andate le altre semifinali di Europa League della Juve? Il dato

La Juve ha conquistato 4 volte la finalissima

La prima semifinale di Coppa Uefa della Juve risale al 1975, quando i bianconeri vennero eliminati nel doppio confronto dal Twente. Il riscatto avvenne nel 1977, quando la Juventus conquistò l'accesso alla finalissima (poi vinta) dopo aver eliminato l'Aek Atene. Negli anni novanta ci furono ben tre semifinali per la Vecchia Signora, ottenendo un tris di successi contro Colonia (1990), Paris Saint Germain (1993) e Borussia Dortmund (1995). L'ultima risale al 2014 e vide la compagine guidata da Conte perdere al termine del doppio confronto con il Benfica. L'accesso alla finalissima, quindi, manca da ben 28 anni: un traguardo che la Juve vuole raggiungere per tentare la conquista di un trofeo europeo in una stagione non affatto semplice.