Siviglia, Badé: "Juve? Non abbiamo paura. Pogba un riferimento"

Juve-Siviglia, parla Badé

Queste le parole di Badé ai microfoni di As: "Non guardo molto il calcio di serie A, ma club come la Juventus sono quasi completamente conosciuti senza guardare il loro campionato. Hanno grandi giocatori, ma non abbiamo paura di loro. Ci sono 180 minuti e sappiamo che possiamo lasciare Torino con qualcosa di positivo".

Badé su Pogba: "Incredibile incontrarlo di nuovo"

Il francese ha parlato anche di Paul Pogba: infatti entrambi sono passati nel vivaio del Le Havre. "Per me è un riferimento. Quando arrivi a Le Havre, vedi le foto dei migliori professionisti che hanno giocato lì. C’erano anche Mahrez, Ferland Mendy, Payet… Quando vedi l’immagine di Pogba, vuoi subito fare lo stesso tipo di carriera. Giocare contro di lui è una cosa molto bella dopo che siamo stati entrambi a Le Havre. È incredibile incontrare di nuovo giocatori di questo calibro".