Roma-Bayer, c'è anche Paratici all'Olimpico

Tra i tanti vip e ospiti del mondo del calcio non è passata inosservata la presenza di Fabio Paratici allo stadio Olimpico per assistere a Roma-Bayer Leverkusen, andata della semifinale di Europa League. L’ex dirigente della Juve, che si è dimesso dal suo incarico al Tottenham dopo la conferma della inibizione di 30 mesi dal Collegio di Garanzia presso il Coni, assisterà dalla tribuna alla sfida tra Mourinho e il suo ex pupillo Xabi Alonso. Paratici e Mourinho furono protagonisti di un lungo colloquio nello scorso luglio in occasione dell’amichevole tra Roma e Tottenham ad Haifa.