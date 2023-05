Juve, Calvo parla di Giuntoli: "Abbiamo una priorità"

A pochi minuti dall'inizio della partita tra Juve e Siviglia (segui QUI la diretta), Francesco Calvo, Chief Football Officer dei bianconeri, è stato intervistato dai microfoni di Sky. In primis, il dirigente bianconero ha parlato di quello che è l'umore nell'ambiente societario dopo le vicende giudiziarie degli ultimi giorni: "Come ormai siamo abituati, è una vigilia ricca di dinamiche extra-campo, ma come ha detto Allegri ieri, siamo concentrati sul campo. Per quello che riguarda il resto, ci pensano gli avvocati. Sappiamo di avere degli argomenti da ribadire alla Corte Federale d'Appello. Non giocheremo in Europa? Abbiamo letto tantissime sentenze anticipate nelle ultime settimane e in questi 5 mesi. Al momento siamo secondi in campionato e in semifinale di Europa League, questo è l'importante: vogliamo la finale".