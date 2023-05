Vlahovic è una furia per il cambio: il gesto in panchina contro Allegri

Il vantaggio acquisito dal Siviglia nel primo tempo della sfida di Europa League ha portato la Juve a giocare il resto della partita sui fili dell'alta tensione . Tra diversi giocatori nervosi, come Cuadrado , rientra anche Vlahovic , che nel secondo tempo non ha preso bene una decisione di Allegri.

Juve, il gesto furioso di Vlahovic dopo il cambio

È successo tutto al minuto 60 della partita tra Juve e Siviglia: insieme a Bonucci, sostituito per un problema all'inguine, Allegri decide di cambiare anche Vlahovic, inserendo in campo Milik. L'attaccante serbo, però, non prende bene la decisione dell'allenatore bianconero, complice il risultato, e appena salito in panchina strappa con rabbia una fascetta elastica, ignorando anche il saluto di Allegri.