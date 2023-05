Juve-Siviglia, le pagelle: Miretti soffre, Kostic a metà

Allegri (all.) 6,5

La Juve è ancora viva. I fischi dello Stadium sono lo specchio di un primo tempo sotto tono: la difesa a tre non paga, Max aggiusta la Juve nella ripresa e ottiene il premio all’ultimo respiro. La caccia alla terza finale europea della carriera continua: ora serve l’impresa.

Szczesny 7

Davanti a lui ci sono spifferi e di conseguenza la sua notte non è per nulla serena. Tiene in piedi la Juve opponendosi due volte su Ocampos e poi su Rakitic. Impallinato da En-Nesyri ma senza colpe.

Danilo 6

Serve più la spada che il fioretto per opporsi alla fisicità di En-Nesyri ma sono i tagli di Gil e Torres a togliergli riferimenti e serenità. Resiste a un infortunio e alla distanza ritrova la rotta. Entra nell’azione del pari.

Bonucci 6

Il capitano avrebbe voluto festeggiare in modo differente le 500 partite in bianconero. Là dietro, in ogni caso, fa il suo: spazza un paio di pericoli e contribuisce all’impostazione. Lascia per un problema all’inguine.

Gatti (17’ st) 7

L’uomo della provvidenza, all’ultimo secondo e anche oltre. Decisivo come contro lo Sporting Lisbona, stavolta con una capocciata che tiene in corsa la Juve.