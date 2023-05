Se la classe non è squadra

Allegri ha tentato per tutto il secondo tempo di farlo capire ai suoi: per segnare bisogna avvicinarsi alla porta. Quando finalmente è accaduto, a tempo quasi scaduto, la Juve ha pareggiato con Gatti. Ma la difficoltà di alzare il baricentro del gioco è il limite di una squadra che non conosce il palleggio egemone a centrocampo e che, contro un Siviglia aduso a un pressing alto e aggressivo, finisce per indietreggiare rinunciando a passare tra le linee. Anche perché col tempo le energie atletiche scemano, la chiarezza tattica si confonde, e il disperato tentativo di riportarsi in parità suggerisce sortite individuali non sempre illuminate. Nel tempo infinto di cento minuti in cui la compattezza si sfalda fino a ridursi a un disordinato arrembaggio, si staglia il maggior difetto dei bianconeri: si passano il pallone senza dialogare, perché non hanno raggiunto quello spirito solidale che fa intesa , fiducia e dominio.

Max ci prova in ogni modo a rivitalizzare una squadra che nel primo tempo è inconsistente davanti, disunita e pigra dietro, tanto da regalare al contropiede spagnolo un’inferiorità numerica troppo ghiotta per il centravanti marocchino En-Nesyri. Dal 3-5-1-1 il tecnico toscano passa al 4-2-3-1, cambiando Vlahovic, Kostic e Di Maria per Milik, Iling e Chiesa. E non si comprende a che titolo, e con quali argomenti, il centravanti serbo si adonti dell’esclusione, dopo essersi mangiato un gol a porta vuota e aver dimostrato in troppe occasioni una ruvidezza con i fondamentali che richiederebbe non pochi esercizi di tecnica individuale. Il palleggio veloce e ordinato è esattamente ciò che invece riesce al Siviglia, che dall’arrivo di José Luis Mendilibar è resuscitato nella Liga, passando da una retrocessione probabile all’undicesimo posto, ed è giunto alla semifinale di Europa League dopo aver eliminato una big come lo United. Il suo 4-2-3-1 tiene corta la squadra tra i reparti, sfrutta sulle fasce la spinta di Navas e Ac?na, dietro la solidità di Gudelj, e in regia l’esperienza di Rakitic. Dà sempre la sensazione di tenere la partita in pugno, ammortizzando la perdita del suo più ficcante attaccante, Ocampos, infortunatosi dopo un terzo di gara. Ma non sono i primi tre cambi a reinventare la Juve, poiché il giovane esterno inglese del 2003 è creativo ma tatticamente ingenuo, apre più di una breccia tra le linee spagnole ed è l’unico a provarci con il tiro, ma perde anche tanti palloni, offrendo al Siviglia di allungarsi in contropiede. Quando Allegri lo inverte di fascia con Chiesa, scompare dal gioco perché va in sovrapposizione su Cuadrado, che decide di fare sempre da sé. È la Juve che ha perso la testa e pensa di riprendersela con uno scatto di orgoglio individuale. In campo c’è tanta classe da fare una gioielleria, ma non si vede, perché ognuno gioca per suo conto. È Pogba a cambiare le sorti della gara, nei venticinque minuti in cui, gradualmente, cresce prendendo la squadra sulle spalle, inventando le geometrie che servono per ripotare la palla sulla tre-quarti avversaria, e da ultimo offrendo di testa l’assist per il pareggio che tiene la Juve in gioco, almeno rispetto al risultato. Sul quale tuttavia pesa il fallo da rigore e, forse, da espulsione, commesso da Badé su Rabiot a pochi minuti dal termine. Ma, si sa, le Coppe Europee hanno un regolamento che poco ha a che fare con quello applicato in serie A. Bisogna farsene una ragione.