Gatti porta la speranza. Dopo il gol di En-Nesyri per i spagnoli, arriva al 97' la risposta della Juve che, grazie al difensore bianconero, riesce a segnare l'importante gol che permette agli uomini di Allegri di andare in Spagna con qualche certezza in più, decisivo l'assist di Pogba che realizza un'ottima sponda di testa al compagno. Rivivi il match.