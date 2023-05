La Juve celebra Bonucci per le 500 presenze: grande festa negli spogliatoi

Serata da ricordare per Leonardo Bonucci che ieri, in occasione della semifinale d'andata col Siviglia di Europa League , ha tagliato il traguardo delle 500 presenze in bianconero. Il difensore è stato festeggiato dalla squadra subito dopo il triplice fischio dell'incontro, quando ha fatto bella mostra di una maglia della Juventus con il numero 500 .

La festa per Bonucci dopo il traguardo delle 500 presenze

Bonucci è il sesto calciatore della storia della Juve a raggiungere quota 500, se si considerano tutte le competizioni. Il più presente è Del Piero (705), poi a seguire Buffon (685), Chiellini (561), Scirea (552) e Furino (528). Poi c'è Bonucci che intende migliorare questo dato, entrando sempre di più nella storia del club bianconero.

Il video di Bonucci su Instagram

"La prima volta non si scorda mai". Comincia così il video pubblicato da Bonucci su Instagram per celebrare le 500 presenze in bianconero. Il difensore ha messo in risalto le tappe più importanti vissute con la Juventus, sottolineando quanto ogni partita "sia stato un tassello per costruire il sogno di una vita".