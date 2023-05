Roma-Bayer, l'arbitro Oliver con una GoPro sul petto, sul web è virale: per quale motivo?

Non ha fischiato un rigore contro Mourinho, e questa è già una notizia. Anche perché non c’è stato nemmeno mezzo episodio dubbio nell’area della Roma. L’arbitro Oliver, tanto temuto dal tecnico portoghese, ieri ha attirato l’attenzione per un altro motivo, oltre che per un rosso risparmiato a Tah. All’ingresso in campo allo stadio Olimpico per la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il direttore di gara indossava una telecamera GoPro sul petto.