Siviglia, Mendilibar concentrato: "Ecco come fermeremo la Juve"

In vista della semifinale di ritorno di Europa League di domani tra Siviglia e Juventus , il tecnico biancorosso Mendilibar ha presentato il match in conferenza stampa: "Ho qualche dubbio di formazione, ma me la dovrò giocare. Non so se Bade ci sarà. La differenza che c'è tra Juventus e Manchester United è che contro i bianconeri abbiamo giocato molto bene nel match d'andata , cosa che non è avvenuta con i Red Devils".

"La Juve vorrà giocare il pallone"

Mendilibar ha poi proseguito: "La Juve vorrà giocare il pallone. Dobbiamo essere concentrati sul saper difendere e capire la gara. I giocatori hanno visto che la semplicità spesso può portare a risultati. E' stata una stagione complicata, non è stato facile per il club. I tifosi? Io penso ai giocatori, non ai tifosi. Sono tranquillo e dopo l'allenamento torno subito a casa, non impazzisco guardando tutte queste cose".

Suso: "Non potrò giocare 90 minuti"

Insieme a Mendilibar ha parlato anche Suso: "Sto bene, ho lavorato molto in queste due settimane più del solito. E’ una partita importante, bellissima dopo l’anno che abbiamo passato. È una grande gara dove tutti vogliamo stare al meglio per aiutare la squadra e il mister che così può avere più opzioni. Sicuramente non potrò giocare 90 minuti. Nella gara di andata abbiamo giocato molto bene, è stato un peccato subire gol all’ultimo minuto ma va bene perché domani ripartiremo da zero".