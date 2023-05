Gli ultras del Siviglia mettono paura: "La Juve conoscerà l'inferno"

La tensione in Spagna in vista della sfida tra Siviglia e Juventus è tanta. Per la semifinale di ritorno dell'Europa League si ripartirà dall'1-1 dell'andata all'Allianz Stadium, perciò nulla è ancora deciso. E per provare a spingere l'ago della bilancia dalla parte della squadra di Mendilibar (leggi QUI la sua conferenza), il Biris Norte, il gruppo organizzato di ultras più importante della curva del Siviglia, ha fatto una comunicato per caricare sia la squadra che i tifosi.