Juve, i convocati per il Siviglia: tre assenze per Allegri

Si avvicina la semifinale di ritorno di Europa League tra Siviglia e Juventus. Si ripartirà dall'1-1 della partita all'Allianz Stadium con i gol di En-Nesyri per gli spagnoli e Gatti per la squadra di Allegri. Tra i convocati della Juventus nessuna sorpresa. Le uniche assenze sono quelle di De Sciglio, stagione finita per lui dopo l'infortunio contro il Lecce, e Pogba, anche lui sarà assente fino al termine della stagione. Infine fuori anche Bonucci sempre per infortunio.