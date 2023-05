Diretta Bayer-Roma 0-0: segui la partita LIVE

Primo cambio per Josè Mourinho: esce Spinazzola (problema muscolare per lui), sostituito da Zalewski.

Continua ad attaccare la squadra di casa alla ricerca del gol del vantaggio: traversone di Wirtz che viene però catturato da Rui Patricio in uscita. Il gioco poi viene fermato per fallo di Azmoun su Ibanez.

Azione in solitaria di Wirtz, palla scaricata dietro per il sinistro fuori misura del centrocampista rossonero: la sfera si spegne sopra la traversa.

21:24

24' - Assedio del Bayer Leverkusen

La squadra di Xabi Alonso domina il match: Roma in affanno.

21:22

22' - Demirbay da fuori: para Rui Patricio!

Il centrocampista rossonero ci prova anche da fuori area: Rui Patricio devia in calcio d'angolo.

21:19

19' - Insidioso Demirbay su punizione

Velenoso calcio di punizione del numero 10 dei tedeschi che attraversa l'area di rigore giallorossa e arriva docile tra le braccia di Rui Patricio.

21:13

13' - TRAVERSA DI DIABY!

Il francese supera Ibanez in velocità e incrocia col destro: la conclusione potente colpisce la traversa. Che occasione per i tedeschi!

21:10

10' - Diaby, occasione Bayer!

Brivido per la Roma! Hincapie esce palla al piede dalla difesa e appoggia per Wirtz che serve l'attaccante francese: la conclusione mancina è fuori.

21:07

7' - Risponde il Bayer con Demirbay

Accelera a destra Frimpong che poi scarica sui piedi del numero 10 delle 'Aspirine' che calcia a giro con il mancino: blocca senza affanni Rui Patricio.

21:02

2' - Roma subito pericolosa con Pellegrini!

Primo squillo del capitano giallorosso, sulla sponda di Abraham. Destro di poco a lato.

21:00

1' - È INIZIATA BAYER-ROMA!

Il primo pallone del match lo muove la squadra di Mourinho.

20:59

Bayer-Roma, ci siamo: 1' al fischio d'inizio!

Cresce l'attesa per la sfida della 'BayArena': le 'Aspirine' e i giallorossi di Mourinho si giocano un posto in finale di Europa League. Super coreografia dei tifosi tedeschi: le scritte "Sv Bayer 1904" e "raggiungiamo le stelle" dominano la 'BayArena'.

20:50

20:45

Roma, serve invertire il trend lontano dall'Olimpico

I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime otto trasferte in Europa (3N, 4P) senza segnare nelle ultime tre dopo che aveva trovato il gol nelle precedenti 24 gare esterne. Solo una volta i giallorossi non sono riusciti a realizzare una rete per quattro trasferte consecutive nelle competizioni europee: tra ottobre 1975 e ottobre 1980.

20:40

Mancini: "Conosciamo il Bayer, li abbiamo studiati"

Il difensore centrale dei giallorossi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nell’immediato pre-gara di Bayer Leverkusen-Roma: "Come facciamo prima di ogni partita abbiamo studiato l’avversario, cercando di comprendere i loro punti deboli e i loro punti di forza”.

20:35

Bayer Leverkusen, la rimonta è un tabù

Le 'Aspirine' hanno superato il turno solo in una delle ultime 11 doppie sfide in cui hanno perso la gara di andata nelle competizioni europee: ai play-off di questa Europa League contro il Monaco.

20:30

Il Bayer entra in campo: ovazione dei tifosi rossoneri

I padroni di casa entrano in campo per il riscaldamento: ovazione dei tifosi tedeschi, l'atmosfera inizia a scaldarsi a 30' dall'inizio del match.

20:23

Roma in campo per il riscaldamento: che entusiasmo dei tifosi!

La squadra giallorossa è appena entrata sul terreno di gioco della 'BayArena' per il riscaldamento pre-gara. Lo stadio è ancora vuoto ma i 1800 tifosi romanisti presenti nel settore ospiti si fanno sentire e spingono la loro squadra verso l'impresa.

20:22

20:15

Se la Roma vince l'andata...

I giallorossi hanno superato il turno in 23 delle ultime 25 doppie sfide nelle competizioni europee in cui ha vinto la gara di andata. Le uniche due eccezioni sono state contro il Manchester United nel 2006-07 e il Porto nel 2018-19.

20:10

20:05

È Pellegrini l'arma in più di Mourinho

Il capitano giallorosso è il giocatore che è stato coinvolto in più gol in questa Europa League (otto, quattro reti e quattro assist), inoltre è anche il giocatore della Roma ad aver partecipato a più sequenze su azione terminate con un tiro nella competizione (55).

20:00

19:55

Bayer Leverkusen-Roma, l'arrivo del pullman giallorosso

L'arrivo del pullman della squadra di Mourinho alla 'BayArena' di Leverkusen.