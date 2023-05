Roma, Tiago Pinto: "Scaramanzie? Dico di non averne ma..."

Le scaramanzie di Tiago Pinto

"Le mie scaramanzie? Dico di non averne per non deludere tutte le persone che mi ritengono intelligente (dice scherzando, ndr) e invece le ho ma non le dico. Prenotare per Budapest? Per ora dico ai tifosi grazie per essere presenti anche oggi. Ci aspetta una partita difficile e non vogliamo pensare a questo", ha detto Pinto.