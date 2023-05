Delirio social per Mourinho, l'appello ai Friedkin: "Fategli una statua"

Mourinho ha fatto vivere un’altra notte europea magica ai tifosi della Roma . Troppa grazia a cui i giallorossi non erano abituati, due finali in due anni, una coppa già in bacheca e l’altra da conquistare con una battaglia a Budapest contro il Siviglia il 31 maggio. Un sogno che è diventato realtà e sul quale c’è impresso a caratteri cubitali il marchio del tecnico portoghese, diventato per i tifosi della Roma un vero e proprio condottiero. Per questo il giorno dopo l’impresa in Europa League alla BayArena, sui social è un plebiscito per lo Special One . I tifosi sono euforici, però adesso hanno anche paura che questa magia possa finire presto, con un addio che sarebbe troppo difficile da digerire. Il sogno è proseguire insieme con i rinforzi più volte chiesti dal tecnico alla proprietà per poter puntare ancora più in alto. “Nel 2027 voglio una statua di José Mourinho davanti all’ingresso della Toyota Arena sennò non ci entro” è il messaggio di Marco per la proprietà. “E ora presidente Friedkin fate firmare Mourinho prima della finale, sarebbe un segnale forte”, l’auspicio di un altro utente.

Quanti messaggi sui social per Mourinho: è un plebiscito

E poi c’è chi adesso ride, pensando ai tanti critici di uno dei tecnici più vincenti al mondo: “Eppure mi avevano detto che fosse un bollito. Due finali europee in due anni. Alla Roma, che ne aveva fatte tre in tutta la sua storia. Non male per un bollito”, scrive Giuseppe. C’è poi chi si rivolge direttamente a lui, perché i matrimoni si fanno in due e ovviamente conta anche la volontà del tecnico portoghese: “Josè, se è vero che ora per te sono più importanti gli altri, sono più importanti i tifosi, resta con noi!”, l’accorato appello di Mario. Non manca l’ironia: la corsa di José sotto il settore ospiti alla BayArena con il pugno chiuso a scaricare la gioia e l’adrenalina per un’altra impresa compiuta è già entrato nel cuore dei tifosi, e c’è chi lo ha paragonato a un’altra scena cult, quella di Mazzone in un derby vinto 3-0 nel 1994. “La versione portoghese di Carlo Mazzone due cuori giallorossi”.

Mourinho è più di un allenatore: Mourinho è la Roma

Mourinho per i tifosi non è solo un allenatore, è molto di più, Mourinho è la Roma: “E non veniteci a dire che è solo un allenatore #Mourinho”, scrive Monica. Poco spettacolo, gioco troppo difensivo? Chiacchiere, quello che conta sono i risultati: “È vero che Mourinho ha messo il pullman davanti alla porta ma è altrettanto vero che nessuno sa parcheggiarlo come lui @OfficialASRoma to Budapest !!!!!”, scrive Ludovico. “Rinnovate al più presto questo GIGANTE, solo lui può sopperire alle tante mancanze con il senso di appartenza e la sua leadership”, è il messaggio di Gianni (e di tutto il popolo giallorosso) per i Friedkin.