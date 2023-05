Roma in finale di Europa League, il post dei Friedkin scatena i tifosi

ROMA - Mentre tutti i tifosi della Roma chiedono loro di blindare José Mourinho , capace di portare i giallorossi a giocarsi la finale di Europa League a un anno dal trionfo in Conference , i proprietari del club fanno i complimenti alla squadra per aver superato anche il Bayer Leverkusen e aver staccato il pass per la super sfida del 31 maggio a Budapest contro il Siviglia.

I tifosi 'rispondono' ai Friedkin

"I ragazzi sono diretti a Budapest - si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram del Friedkin Group, che fa capo al presidente giallorosso Dan Friedkin e al figlio Ryan -. Congratulazioni alla Roma per aver vinto la semifinale di Europa League. Dopo la Conference League dello scorso anno, un'altra finale europea è in vista per i Giallorossi. Forza Roma". Parole che hanno generato tantissimi commenti, ma quasi tutti con lo stesso messaggio: "Mourinho a vita, ora rinnovategli il contratto!".