Roma e Mourinho a caccia di un record che cambia la storia

Storie che coincidono, storie che glorificano. La Roma non ha mai vinto due finali di fila in Europa, anche perché prima di Tirana non aveva mai raggiunto un titolo Uefa. Se ci riesce a Budapest, stabilirà un record. Ma battere il Siviglia fisserebbe un primato anche nell’immensa carriera di José Mourinho , che giura di non pensare al tornaconto personale ma avrà osservato con attenzione la classifica degli allenatori più decorati in ambito europeo: escluse le supercoppe, sono lui e Giovanni Trapattoni davanti a tutti con cinque trofei. A Budapest Mourinho può salire quindi a quota 6, dove nel calcio non si è spinto mai nessuno. La coppia italo-portoghese è già davanti ad Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Unai Emery, Bob Paisley e Nereo Rocco, tutti arrivati a quattro. Ma un conto è condividere i ruoli, un conto è mettere la chioma davanti a tutti . Ed è ciò che proverà a fare Mourinho, ieri interpellato da Dazn proprio sulla storia. Del Siviglia. La sua risposta è un inno alla gioia per i romanisti: «La storia non gioca». Anche perché se fosse solo una questione di pedigree mercoledì l’Euroleague sarebbe assegnata ex aequo: Monchi, poco amato da queste parti, ha vinto sei finali su sei con il Siviglia, mentre Mourinho è imbattuto nelle cinque precedenti occasioni in cui ha inquadrato una delle tre coppe europee nei paraggi.

Il futuro di Mourinho, la porta è ancora aperta: Roma spera

Sono passati vent’anni esatti dall’impresa di Siviglia, quando con il Porto superò il Celtic e festeggiò la Coppa Uefa, la progenitrice dell’Europa League. E ora proprio contro il Siviglia spera di chiudere il cerchio, per poi dedicarsi a pianificare il futuro. Mourinho era sincero l’altro giorno quando assicurava che «il focus è solo sulla finale, i tifosi non devono essere né ottimisti né pessimisti su quello che accadrà dopo». Perché sente passargli sotto i denti un traguardo leggendario, che per qualche giorno deve prevalere su ogni bisogno soggettivo. E forse perché in cuor suo, stritolato dall’affetto dei romanisti, tiene ancora aperta una porta ai Friedkin: se la Roma si qualificherà alla Champions, e quindi tornerà a Fiumicino con un’altra coppa in bacheca, magari valuterà la proposta di un rinnovo contrattuale che non è (ancora) mai arrivata. Ma potrebbe accadere anche il contrario: proprio perché ha raggiunto l’enorme risultato di vincere due coppe europee in due stagioni, Mourinho lascia la Roma avendo la consapevolezza di aver toccato la cima della montagna avendo sotto ai piedi molti lastroni di ghiaccio.

Mourinho alla Roma, gli scenari possibili

A questo punto molto dipende da ciò che si muoverà su scala internazionale. Se arrivasse la chiamata di un club più ricco, che sia il Psg o il Real Madrid, non ci sarebbe probabilmente corsa. La separazione sarebbe immediata. Ed è chiaro che, vincendo a Budapest, Mourinho avrebbe più possibilità di attrarre ammiratori qualificati. Ma se non dovesse arrivargli una proposta migliore rispetto all’attuale contratto che lo lega alla Roma fino al 2024, a 7,5 milioni netti, non escluderebbe l’ipotesi di un punto d’incontro con i Friedkin. Non tanto sui soldi ma sul progetto tecnico del quale vuole sentirsi unico responsabile, nel rispetto di Tiago Pinto (a sua volta in bilico) e della nuova Ceo, Lina Souloukou, di cui ieri sono stati diffusi gli emolumenti: 850.000 euro all’anno più bonus e 125.000 euro come indennizzo per l’alloggio. Pur conoscendo le limitazioni imposte dal fair play finanziario, Mourinho vuole incidere di più anche nelle strategie di mercato. Plasmare una nuova creatura. Sempre più bella. E intanto, a conferma che una decisione definitiva non è stata ancora comunicata a nessuno, negli ultimi giorni ha chiesto a un paio di giovani di restare alla Roma. Per crescere insieme a lui.