Pellegrini 'convoca' Ultimo a Budapest ma lui non ci sarà: "Ecco perché"

ROMA - Dalla coppia formata da Francesco Totti a Noemi Bocchi fino a Carlo Verdone passando per Antonelli Venditti. Tanti i grandi ex e i tifosi vip della Roma attesi a Budapest per la finale di Europa League contro il Siviglia in programma mercoledì 31 maggio. Tra questi non ci sarà però Niccolò Moriconi, da tutti conosciuto con il nome d'arte Ultimo.