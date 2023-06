Draghi affranto: “La Roma? Non ne parliamo, un disastro”

ROMA - La sconfitta della Roma nella finale di Europa League contro il Siviglia ha lasciato il segno anche nei palazzi istituzionali. L'ex presidente del Consiglio Mario Draghi - tifoso appassionato, ma capace di vivere la propria passione sportiva lontano dai riflettori - ha partecipato questa sera al ricevimento programmato al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica.

Draghi: "La finale? E’ stata un disastro"

I cronisti presenti, conoscendo la passione dell’ex premier per la Roma, hanno chiesto a Mario Draghi un commento per la sconfitta incassata ai rigori contro il Siviglia. ”Un disastro - ha risposto Mario Draghi - non commentiamo i fatti di ieri sera".