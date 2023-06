L'Inghilterra difende Taylor dopo Siviglia-Roma: "Aggressione inaccettabile"

ROMA - Alzata di scudi dall'Inghilterra a difesa di Anthony Taylor , l'arbitro contestato aspramente da José Mourinho dopo la direzione della finale di Europa League persa a Budapest dalla Roma contro il Siviglia e aggredito in aeroporto il giorno dopo il match da alcuni tifosi giallorossi mentre era in partenza con la famiglia.

Solidarietà per l'arbitro anche dai colleghi, con la dura presa di posizione del Pgmol , l'organismo arbitrale inglese: "Siamo sconvolti da questi abusi ingiustificati e ripugnanti rivolti ad Anthony Taylor e alla sua famiglia mentre cercava d'imbarcarsi per tornare a casa. Siamo consapevoli dei video che circolano sui social media che mostrano Taylor e la sua famiglia maltrattati all'aeroporto di Budapest - sottolineano gli arbitri britannici -. Forniremo a lui e a tutte le persone coinvolte il nostro pieno e incondizionato supporto".

Le parole di Moyes, tecnico del West Ham

Dell'episodio avvenuto all'aeroporto di Budapest ha parlato anche David Moyes, tecnico del West Ham: "Non ho visto Siviglia-Roma e quindi non posso dare un giudizio né sulla partita né sulla prestazione degli arbitri - ha detto nel 'Media day' in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina in programma mercoledì 7 giugno a Praga -, ma voglio dire che quello del direttore di gara è un ruolo difficile e nessun arbitro dovrebbe trovarsi in una situazione come quella capitata Taylor. È qualcosa di davvero scorretto".