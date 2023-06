Siviglia-Roma, il retroscena di Dmitrovic: "Mourinho mi ha chiesto scusa"

SIVIGLIA (SPAGNA) - Coda infinita per Siviglia-Roma, finale di Europa League persa dai giallorossi a Budapest che a quasi una settimana di distanza continua a far discutere. Dopo le proteste di José Mourinho, a rischio squalifica per il faccia a faccia avuto nel parcheggio della Puskas Arena con l'arbitro Anthony Taylor (poi aggredito all'aeroporto dai tifosi giallorossi), in Spagna ha parlato Marko Dmitrovic rivelando un retroscena sulla discussione avvenuta in campo con lo 'Special One' in un momento di tensione tra le due panchine.

Mitrovic e la discussione con Mourinho Acquisita la fama da 'duro' nel playoff contro il Psv dello scorso febbraio, quando in trasferta ha bloccato un tifoso olandese che aveva invaso il terreno di gioco per aggredirlo, secondo la stampa spagnola il secondo portiere degli andalusi avrebbe minacciato Mourinho durante la sfida della 'Puskas Arena'. "Tu non mi conosci, ma stai attento: oggi potresti conoscermi" sono le parole che secondo un giornalista spagnolo il 31enne serbo avrebbe detto al tecnico portoghese.

Il comunicato del portiere del Siviglia Una versione rispedita al mittente da Dmitrovic, che attraverso una storia Instagram ha voluto rendere pubblica una nota: "In riferimento alla mia presunta conversazione con José Mourinho nella finale di Europa League contro la Roma, voglio precisare che l'unica cosa successa è che Mourinho mi ha chiesto scusa per il comportamento di uno dei suoi assistenti, poiché pensava che avesse discusso con me. Non c'è stato nient'altro. Chi mi conosce - conclude il portiere del Siviglia - sa che non ho mai minacciato nessuno e che provo ad essere il più umile possibile sia in campo che fuori".

© RIPRODUZIONE RISERVATA