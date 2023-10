Europa League, per la Roma un arbitro croato: ecco chi è

ROMA - Sono stati designati gli arbitri in vista della seconda giornata della fase a gironi di Europa League, dove sono impegnate Roma e Atalanta. I bergamaschi, inseriti nel girone D, scenderanno in campo giovedì alle 18.45 in casa dello Sporting, all'Estadio Josè Alvalade di Lisbona. A dirigere l'incontro sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez con gli assistenti Josè Naranjo e Diego Sanchez Rojo, il quarto ufficiale di gara Alejandro Muniz Ruiz e gli arbitri Var Guillermo Cuadra e Cesar Soto Grado.