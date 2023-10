Probabili formazioni Roma-Servette: Mourinho punta su El Shaarawy

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N'Dicka; Karsdorp, Bove , Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku , El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

La probabile formazione di Weiler

SERVETTE (4-4-2): Frick; Bolla, Rouiller, Severin, Tsunemoto; Antunes, Cognat, Douline, Stevanovic; Crivelli, Bedia. Allenatore: Weiler.

Mourinho conferma Lukaku, dubbio tra i pali per Weiler

Nella Roma fuori Dybala, al suo posto pronto El Shaarawy a sostegno di Lukaku, confermato ancora in attacco. Sulle corsie esterne fuori lista Kristensen, c’è Karsdorp, a sinistra può rivedersi Zalewski invece di Spinazzola. In mediana Bove e Paredes ancora presenti e poi pronta la staffetta fra Pellegrini e Aouar. Nel Servette invece, l'unico dubbio del tecnico Weiler è in porta, dove il titolare Frick ha recuperato ma non è al top.

