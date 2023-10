Gattuso-De Zerbi, il braccio di ferro continua in Europa

Dalla finale playoff di Serie C (2015/2016) all’Europa League. Da Foggia-Pisa a Marsiglia-Brighton. Gattuso e De Zerbi, all’alba delle loro carriere da allenatori, non si presero bene. Praticamente non si sopportavano, complice anche la tensione di quella finale allo Zaccheria in cui il Pisa riuscì a ottenere la promozione in B. Gattuso, che era l’allenatore dei toscani, fu colpito da una bottiglietta d’acqua lanciata dalla tribuna foggiana. Si scatenò un putiferio, con un principio di lite tra i due allenatori e un’invasione di campo dei tifosi locali. «Quella sconfitta non mi è mai andata giù» ha ammesso più volte De Zerbi. I due poi si sono incontrati più volte in Serie A, quando Rino allenava Milan e Napoli e Roberto faceva la gavetta tra Benevento e Sassuolo. Alla prima panchina coi rossoneri di Gattuso, il 3 dicembre 2017, De Zerbi si tolse lo sfizio di pareggiare 2-2 al 95’ con il gol del portiere del Benevento, Brignoli, e al ritorno di andare a vincere 1-0 a San Siro. Negli ultimi due precedenti (20/21), il suo Sassuolo riuscì a vincere 2-0 a Napoli e pareggiare in pieno recupero 3-3 al ritorno contro gli azzurri di Gattuso. Entrambi amanti del possesso palla, della costruzione dal basso, ma se la carriera di De Zerbi ha subito un’impennata con il Brighton, portato per la prima volta in Europa, quella di Rino ha avuto alti e bassi: una Coppa Italia con il Napoli, l’esperienza amara con il Valencia. Al debutto con il Marsiglia ha perso 3-2 contro il Monaco, ma oggi al Velodrome avrà più di 60mila tifosi a spingere. «Giochiamo contro una squadra che è tra le prime 3 al mondo per il possesso palla, una squadra che può cambiare 10 giocatori, ma non la mentalità. Ci vuole coraggio, perché se aspetti il Brighton rischi di non prenderla mai. Ci vuole coraggio in entrambe le fasi di gioco».