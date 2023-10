L'Atalanta batte lo Sporting 2-1: è prima nel girone di Europa League

Sporting-Atalanta 1-2

Primo tempo letteralmente dominato dall'Atalanta: iniziativa in avvio (4') sull'asse Lookman-De Ketelaere, il primo serve Koopmeiners che non arriva all'appuntameno con la sfera. Occasione ghiotta per i nerazzurri all'8': Zappacosta trova con un ottimo cross Kolasinac che da ottima posizione e indisturbato non trova lo specchio col colpo di testa. Lo 0-0 si sblocca al 33': bell'azione dell'Atalanta con Koopmeiners che vede e serve l'inserimento di Zappacosta il quale la mette dentro dove Scalvini appoggia in rete, 0-1. Subito dopo ci prova Lookman: alto da posizione ravvicinata. I nerazzurri continuano a dominare e alla fine trovano il raddoppio al 43' con Ruggeri che, dopo una prima respinta di Adan, insacca a porta vuota il gol dello 0-2 e il primo personale tra i professionisti. Nel secondo tempo è un altro Sporting: già al 52' i lusitani sfiorano la rete con un colpo di testa di Inacio che, a pochi passi dalla porta, manda fuori di un soffio. Pochi minuti dopo Sporting ancora pericoloso con Gyokeres, provvidenziale la deviazione di Scalvini. Al 72' altra occasione per i padroni di casa con Reis che calcia da posizione defilata trovando la risposta di Musso, poi il tiro di Diomandè da centro area sulla ribattuta viene deviato in corner. È in questa occasione che il VAR richiama Hernandez per valutare il tocco di mano di Scalvini, concedendo poi il calcio di rigore: dal dischetto Gyokeres spiazza Musso per il gol del 2-1. Non c'è pace per l'Atalanta perchè in pochi secondi i portoghesi hanno due ghiotte occasioni: Musso è decisivo nel respingere la conclusione di Edwards, poi rischia di farsi autogol su quella di Catamo ribattuta dal palo. Al 90' Scamacca fa segnare il suo ritorno dopo l'infortunio con una gran botta da fuori messa in corner da Adan.

Sporting Lisbona-Atalanta: tabellino e statistiche

Gruppo D

Rakow-Sturm Graz 0-1

Nell'altra gara del girone dell'Atalanta lo Sturm Graz vince con il minimo sforzo: per superare i polacchi 1-0 basta la rete di Boving al 24' del primo tempo.

Gruppo A

Friburgo-West Ham 1-2

Il West Ham è corsaro a Friburgo grazie alle reti di Paqueta e Aguerd, intervallate dal momentaneo pareggio di Sallai.



Backa Topola-Olympiacos 2-2

L'Olympiakos si porta sul doppio vantaggio con le reti di Masouras e Podence, poi il Backa Topola (anche grazie al rosso rimediato da Ntoi) pareggia i conti con Djakovac e Pantovic.

Gruppo B

Marsiglia-Brighton 2-2

Fuochi d'artificio nel derby italiano tra Gattuso e De Zerbi. Nel primo tempo il Marsiglia sembra chiuderla con le reti di Mbemba e Veretout nel giro di 1', poi nella ripresa il Brighton completa la rimonta con Gross e il rigore di Joao Pedro.



Aek Atene-Ajax 1-1

L'Ajax non sa più vincere: i Lancieri vengono fermati sull'1-1 dall'Aek Atene, dopo il rigore realizzato da Bergwijn, dalla rete di Vida nella ripresa.

Gruppo C

Real Betis-Sparta Praga 2-1

Sparta Praga avanti già al 3' con Birmancevic, poi il pari quasi immediato (9') di Diao. È il gol del redivivo Isco a decidere la gara al 71'.



Aris Limassol-Rangers 2-1

Vittoria prestigiosa per i ciprioti, subito avanti con Moucketou-Moussounda. Raddoppia Babicka nella ripresa, è di Sima il gol scozzese della bandiera.