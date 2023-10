Sheriff, l'avversaria della Roma cambia allenatore: esonerato Bordin

Chi sarà il successore di Bordin sulla panchina dello Sheriff?

Nell'augurare a Bordin il meglio per il futuro, lo Sheriff Tiraspol ha anche annunciato che l'allenatore della prima squadra sarà Victor Mihailov, ma, speficifa la nota del club, "ad interim". Mihailov non è nuovo a questo genere di incarico, visto che è già stato allenatore a interim dello Sheriff nel settembre-ottobre 2016, dopo l'esonero di Irles e prima del primo arrivo di Bordin. Stesso copione a ottobre 2021 (tra Zekic e Vernydub) e un anno fa, dopo l'esonero di Tomas (ottobre 2022) e il nuovo incarico a Bordin (gennaio 2023). Resta quindi difficile ipotizzare se per la gara con la Roma (in programma il 14 dicembre) sulla panchina ospite dell'Olimpico siederà Mihailov o se, per quella data, lo Sheriff avrà nominato un nuovo allenatore.