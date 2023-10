Europa League, Muriel non basta: pari tra Sturm Graz e Atalanta

GRAZ (AUSTRIA) - Chance sprecata dall' Atalanta che, nonostante l'uomo in più per quasi tutto il secondo tempo, impatta 2-2 con lo Sturm Graz nella terza giornata della fase a gironi di Europa League . Austriaci avanti con Prass, poi la rimonta nerazzurra con la doppietta di Muriel. Di Wlodarczyk il gol del definitivo pari. Complice il pari dello Sporting in casa del Rakow, Gasperini mantiene la testa del girone con 7 punti, a +4 sui lusitani e sullo Sturm Graz.

Sblocca Prass, poi doppietta di Muriel

L'Atalanta comincia la gara un po' contratta, tanto che alla prima occasione lo Sturm Graz passa fortunatament in vantaggio: al 14' Prass viene servito sul limite sinistro dell'area, poi si accentra e tira trovando la deviazione di Toloi che spiazza totalmente Musso per l'1-0 dello Sturm Graz. La rete subita sveglia l'Atalanta che comincia a chiudere gli austriaci nella loro metà campo, ma è Stankovic con un colpo di testa a preoccupare Musso che risponde presente. Al 28' Lookman ci prova al volo, ma Scherpen blocca il pallone. Al 34' pareggio Atalanta: è Muriel, dopo aver raccolto palla al limite dell'area e aver superato Wutrich, a freddare Scherpen con un colpo di biliardo che vale il meritato 1-1. Poco dopo lo Sturm sfiora il pari con il colpo di testa di Kiteishvili, palla fuori di poco. Nel recupero del primo tempo grande azione personale di Zappacosta con il suo tiro deviato da un difensore in angolo con un braccio, tanto che l'arbitro viene richiamato al Var e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Muriel (dopo un siparietto con Koopmeiners) che spiazza Scherpen e realizza il gol del 2-1 Atalanta chiudendo di fatto la prima frazione di gioco.

Lo Sturm Graz pareggia nonostante l'uomo in meno

La ripresa parte subito con Muriel che sfiora il raddoppio, bravo Scherpen a deviare in angolo la sua conclusione, ma soprattutto con lo Sturm Graz che resta in dieci uomini: espulso Hierlander - doppio giallo - dopo una trattenuta su Ruggeri. Al 54' ci prova Ederson dalla distanza, senza trovare la porta, poi Gasperini rivoluziona l'attacco inserendo Scamacca e De Ketelaere per Muriel e Lookman. È poi Scherpen a rischiare la frittata uscendo male su calcio d'angolo, poi al 72' Hateboer non trova la porta da ottima posizione. Lo stesso esterno olandese al 76' è provvidenziale a chiudere sul tiro di Boring a pochi metri da Musso. Passano 3' e interviene nuovamente il Var, richiamando l'arbitro: c'è tocco di mano in area Kolasinac, stavolta il rigore è per lo Sturm Graz. Dal dischetto Wlodarczyk non sbaglia, è 2-2. L'Atalanta si riversa nuovamente in avanti e costruisce una chance all'86' con Scamacca: l'attaccante calcia male e manda alto da ottima posizione. Nei 6' di recupero l'Atalanta prova a trovare il guizzo vincente, ma è Affengruber a mettere i brividi a Musso sugli sviluppi di un corner.

GRUPPO D

Rakow-Sporting Lisbona 1-1

Nonostante il rosso istantaneo a Gyokeres i lusitani passano in vantaggio con Coates. Poi il pareggio a 4’ dal termine firmato Piasecki.

GRUPPO A

Olympiacos-West Ham 2-1

I greci si portano sul doppio vantaggio nel primo tempo con Fortounis e Rodinei, poi gli Hammers la riaprono nel finale con Paqueta.

Backa Topola-Friburgo 1-3

Il Friburgo ribalta l’iniziale svantaggio firmato Petrovic con la tripletta di uno scatenato Grifo

GRUPPO B

Marsiglia-Aek Atene 3-1

Prestazione convincente per Gattuso che passa avanti con Vitinha. Arriva poi il pari di Pineda e il rosso a Stankovic, che spiana la strada alla vittoria dei francesi con i due rigori trasformati da Harit e Veretout.

Brighton-Ajax 2-0

Prima vittoria europea per il Brighton di De Zerbi: a segno Joao Pedro e Fati.

GRUPPO C

Sparta Praga-Rangers 0-0

Termina a reti bianche la gara tra Sparta e Rangers

Aris Limassol-Betis 0-1

Colpo esterno del Betis che supera l’Aris 1-0 grazie alla rete nella ripresa di Perez

GRUPPO E

Liverpool-Tolosa 5-1

Reds scatenati nel 1° tempo con le reti di Nota, Endo e Nunez, con il momentaneo pari di Dallinga. Nel secondo tempo in gol Gravenberch e Salah.

Royale Union SG-Lask Linz 2-1

Ospiti avanti nel primo tempo con Usor, poi i belgi ribaltano il risultato con le reti di Puertas (su rigore) e Burgess.

GRUPPO F

Panathinaikos-Rennes 1-2

Rennes subito avanti con Gouiri, poi raddoppia Kalimuendo. Inutile il gol su rigore di Ioannidis.

GRUPPO G

Roma-Slavia Praga 2-0

La Roma risolve la pratica nel primo tempo: sblocca subito Bove, poi il raddoppio di Lukaku.

Sheriff Tiraspol-Servette 1-1

Sblocca la gara Crivelli a fine primo tempo, poi il definitivo pari firmato Ankeye.

GRUPPO H

Molde-Hacken 5-1

Tutto facile per il Molde che indirizza la gara già nel primo tempo con le reti di Gulbrandsen, Eikrem e Breivik, intervallate dal momentaneo pari di Sonko. Ancora Eikrem e Bjornbak nella ripresa firmano il pokerissimo norvegese.

Leverkusen-Qarabag 5-1

Wirtz porta avanti i padroni di casa, poi il pari dal dischetto di Bayramov prima del nuovo vantaggio firmato Grimaldo e Boniface. Nel secondo tempo a segno anche Grimaldo e Tapsoba.