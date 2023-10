Europa League, Gattuso e Veretout battono Almeyda. Tripletta di Grifo

All'Atalanta non riesce l'en plein di tre vittorie su tre gare giocate che le avrebbe garantito un consistente vantaggio in classifica nel gruppo D di Europa League. Nonostante l'inferiorità numerica lo Sturm Graz ferma sul 2-2 la Dea, sotto al 13' e poi capace di rimontare con la doppietta di Muriel, in gol al 34' e su rigore al 45'+7'. Dal 52' gli austriaci restano in dieci per il rosso (doppio giallo) del capitano Hierlander, ma la squadra di Gasperini non ne approfitta e incassa il 2-2 all'80'. Pareggio anche nell'altra sfida del girone: tra Sporting Lisbona e Rakow finisce 1-1. La classifica ora recita così: Atalanta 7, Sporting 4, Sturm Graz 4, Rakow 1.